1 000 militaires mobilisés pour l’exercice Marara 2024

Depuis le début de semaine, le fenua accueille l’exercice Marara, une opération militaire de grande envergure organisée par les forces armées de Polynésie française (FAPF). Cet événement réunit un millier de militaires provenant de quinze nations différentes, illustrant un engagement international pour renforcer la coopération interalliée et améliorer l’interopérabilité des forces armées.

Une coalition prête à intervenir pour venir en aide aux populations en cas de catastrophe naturelle. C’est le projet sur lequel travaillent les forces armées de Polynésie française à l’occasion de l’exercice Marara. Parmi les pays qui ont répondu présent à ce rendez vous, on compte les États-Unis, l’Australie, le Canada, les Îles Cook, le Japon, la Malaisie, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, le Vanuatu, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, Tonga, ou encore Fidji. La diversité des nations présentes témoigne de l’importance accordée à la solidarité et à la collaboration internationale face aux défis sécuritaires.

« Favoriser la coopération interalliée »

Cette exercice vise principalement à « favoriser la coopération interalliée et à améliorer l’interopérabilité entre les différentes forces armées ». Des scénarios variés ont été imaginés pour permettre aux participants d’échanger des techniques, des compétences et des stratégies, tout en renforçant les liens de confiance mutuelle.

150 militaires à Papeari

L’un des moments forts, parce qu’il y’en aura plusieurs d’ici au 8 juin, a été l’exercice qui s’est déroulé ce vendredi. Cent cinquante militaires, accompagnés de matériel et d’engins, ont été débarqués via des bâtiments amphibies japonais sur un terrain vague situé en face de la prison de Tatutu à Papeari. Cette manœuvre avait pour but de tester la capacité des forces alliées à collaborer efficacement pour venir en aide à la population en cas de catastrophes naturelles, « un enjeu crucial » dans la région. Les exercices comme Marara permettent aux forces armées de différents pays de se familiariser avec les procédures et les équipements des nations partenaires, pour améliorer leur intervention conjointe en cas de crises. Une manière également de marquer la paix et la sécurité à travers une coopération étroite et efficace dans la région Asie-Pacifique.