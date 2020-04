1 441 dépistages effectués, toujours 55 cas confirmés

Les chiffres de la cellule sanitaire du Pays, donnés ce dimanche matin, montrent à nouveau 139 tests supplémentaires et aucun nouveau cas.

La Polynésie ne compte toujours que 55 cas confirmés de covid-19 – pour le 7e jour consécutif. Au total 1 441 dépistages ont été réalisés, soit 139 tests de plus qu’il y a 24 heures. Sur la semaine écoulée, 521 dépistages ont été faits, grâce à l’arrivée de kits de tests par le vol de continuité territoriale.

Aucune nouvelle hospitalisation non plus n’est à déplorer, et la Polynésie ne compte aucun décès du covid-19 depuis la découverte du premier cas le 10 mars dernier.

Par ailleurs, à partir de demain le tableau quotidien donné par les autorités de santé sera modifié pour faire apparaître le nombre de cas qui, après avoir été testés positifs, ne montrent plus de signes de la maladie.