10 000 à 12 000 Mormons attendus à Pater pour les 180 ans de l’église au fenua

L’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours prévoit de grandes célébration pour les 180 ans de l’arrivée de ses premiers missionnaires en Polynésie. En visite pour l’occasion, Ulisses Soares, membre du « Collège des douze apôtres », une des plus hautes instances dirigeantes de ce mouvement basé dans l’Utah, aux Etats-Unis, visitera Tubuai, berceau de la croyance en Polynésie, avant de s’exprimer samedi, au stade Pater, devant près de 12 000 membres des 30 000 membres que compte la communauté en Polynésie.

Forte affluence en vue à Pater ce samedi. Comme en 2014 et en 2019, l’arrivée des premiers missionnaires mormons en Polynésie, le 30 avril 1844, va être célébrée en grande pompe. Pour marquer ses 180 ans de présence au fenua, l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c’est son nom officiel, a prévu plusieurs célébrations. La plus grande, qui devrait fédérer selon les organisateurs entre 10 et 12 000 membres est prévue samedi sur le stade de Pirae. Au programme, des spectacles proposés par les membres les plus jeunes, mais surtout la grand-messe de l’église avec des discours des autorités locales… Et surtout celui de « l’apôtre » Ulisses Soares membre du collège des douze, la deuxième plus haute instance dirigeante de la congrégation après la « Première présidence », assurée par le « Prophète » Russel Nelson.

Tubuai en fête ce mercredi

Fraichement arrivé au fenua ce mardi pour un séjour de quelques jours en Polynésie, le Brésilien se rendra, d’abord à Tubuai ce mercredi, pour célébrer cet anniversaire. « L’Église a été organisée en 1830 (aux États-Unis, ndr) immédiatement après ils ont cherché à faire du prosélytisme, recontextualise brièvement Daniel Vanaa, co-organisateur des festivités. Addison Pratt, Benjamin Grouard et Noah Rogers trois missionnaires envoyé à bord se rendaient à Hawaï, mais pour s’y rendre il y a eu plusieurs péripéties. Le bateau a dévié de sa route et s’est retrouvé à Tubuai et c’est ce qu’on fête. C’est leur arrivée ».

Une stèle de commémoration au Taharaa

La délégation arrivée tout droit de Salt Lake City visitera les sites historiques de l’île qui compterait d’après les responsables de l’Église, « 70 à 80 % de mormons ». La congrégation profitera du passage de ses « membres de la haute sphère » pour procéder également, ce vendredi à 17 heures, à l’inauguration d’une exposition retraçant les événements marquant de l’histoire de la communauté mormone locale. Elle sera visible de vendredi à mardi, dans la salle polyvalente de la mairie de Pirae. Une autre inauguration est programmée, celle d’une stèle de commémoration érigée sur le site de la chapelle du Tahara’a . Elle aura lieu samedi matin, juste avant le grand rassemblement de Pater que les fidèles des îles pourront aussi suivre, en direct via les canaux utilisés habituellement.