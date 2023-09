1001 planètes en transe dans le ciel polynésien

Du 29 septembre au 1er octobre se tiendra la deuxième édition du festival « 1001 planètes » au Belvédère de Pirae. Trois jours dédiés aux musiques électroniques avec 35 DJs qui se partageront deux scènes. De quoi ravir les amateurs de sapa’u, trance, techno et house qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire.

Organisée par l’association des 1001 planètes, cette deuxième édition promet une expérience unique avec comme objectif de fédérer une majorité d’acteurs des musiques électroniques. Au programme, deux scènes musicales mettant en avant une trentaine d’artistes électroniques issus de la scène locale. Du sapa’u à la trance en passant par la techno, la house, la bass music et bien d’autres. Une grande variété de styles qui vous feront voyager dans les multivers des musiques électroniques, pendant trois jours. « L’idée est de proposer aux gens de vivre un festival comme il en existe ailleurs en Europe ou aux USA », explique Teraiapiti Isabelle, le président de l’association.

Si auditivement parlant, le public sera comblé, visuellement il le sera aussi. « Le but de ce festival, c’est de se projeter aussi dans un univers un peu féérique et du coup on a bien travaillé la déco. On aura du mapping vidéo qui permet d’avoir des images vivantes en même temps que la musique. » Entre deux sets, le public pourra flâner dans le village des artisans, se faire tatouer, manger et aussi camper, à condition toutefois d’avoir pris sa tente.

Les organisateurs comptent sur environ 700 personnes pour cette deuxième édition, car les amateurs de musique électronique sont nombreux en Polynésie, à en croire Teraiapiti Isabelle. « Il y a deux sortes de public les amateurs de techno, trans, des musiques plus occidentales et le public local amateur de sapa’u. En tous les cas, c’est un public en constante augmentation depuis des années. »

Renseignements :

Billetterie : https://my.weezevent.com/festival-1001-planetes-20

Mail : festival1001planetes@gmail.com

Pour suivre l’événement sur les réseaux sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/Festival1001Planetes

Instagram : https://www.instagram.com/festival1001planetes/