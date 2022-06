105 ans après, les honneurs militaires à deux Poilus tahitiens

Le long voyage de Mamoura-A-Maurirere et Tiavairau-A-Teamo L’histoire de ces deux soldats français commence par leur incorporation au détachement de la compagnie d’infanterie coloniale de la Nouvelle Calédonie à Papeete le 15 mars 1916 pour Tiavairau-A-Teamo et le 8 mai 1916 pour Mamoura-A-Maurirere. Ayant été déclarés aptes au service armé, ils rejoignent leur formation d’affectation : le soldat Tiavairau-A-Teamo embarque alors le 28 mars 1916 et le soldat Mamoura-A-Maurirere le 9 mai 1916 à destination de la Nouvelle-Calédonie, où ils débarquent respectivement le 19 avril et le 14 juin 1916. Ils vont ensuite servir la France, alors en « campagne de guerre contre l’Allemagne », sur le sol de Nouvelle-Calédonie. Le 3 décembre, après de longs mois d’entrainement, le soldat Mamoura-A-Maurirere embarque à Nouméa sur le vapeur Gange à destination de la France. Malade, il est débarqué et hospitalisé lors d’une escale à Sydney. Après des semaines de lutte contre la maladie, il rend son dernier soupir le 31 mars 1917 et est enterré dans un cimetière civil de Sydney, le Rockwood Catholic Cemetery. Le soldat Tiavairau-A-Teamo, également victime de problèmes de santé récurrents, est finalement réformé et réembarque à Nouméa sur le paquebot Pacifique à destination de Papeete le 1er mai 1917. Malheureusement, pendant la traversée, son état se dégrade et il doit quitter le bord pour être hospitalisé lors de son escale à Sydney. Il décède finalement le 2 juin 1917 à l’hôpital et est inhumé au même endroit que son camarade, décédé deux mois plus tôt. Ils reposent ainsi pendant près de 100 ans, avant qu’Olivier Schillé, historien du bataillon du Pacifique, ne découvre au cours de ces recherches en 2012 que 3 poilus polynésiens sont décédés en Australie : le caporal Ceran-Jerusalemy, le soldat Mamoura-A-Maurirere et le soldat Tiavairau-A-Teamo. Le caporal Ceran-Jesuralemy sera d’abord enterré dans un cimetière civil de Fremantle avant que sa dépouille ne soit rapatriée au fenua en 2012. (Avec communiqué)