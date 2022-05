1,1% d’inflation sur un mois, 5,8% sur un an

Pas de trêve dans les hausses de prix. L’indice des prix à la consommation, calculé chaque mois par l’ISPF, a augmenté de 1,1% entre mars et avril, mois d’entrée en vigueur de la TVA sociale.

La courbe grimpe, et ne semble pas vouloir s’aplanir. Dans sa dernière note de conjoncture réalisée sur la base des relevés du mois d’avril, l’ISPF a calculé une variation de l’indice des prix à la consommation de 1,1% sur un mois. En mars, ce même indice avait augmenté de 0,3 points contre 1,1 en février et 1,8 en janvier. Principaux moteurs de cette nouvelle hausse : les prix des produits alimentaires qui grimpent de 1,6% entre mars et avril, ceux des transports (+1,4%), des frais de logement (+0,9%) ou encore de l’ameublement (+5%).

Voilà près d’un an que les prix augmentent en continue, au fenua comme ailleurs (4,5% sur un an en France, 6,3% aux Etats-Unis). La forte augmentation du mois d’avril peut en partie être imputée à la TVA sociale, entrée en vigueur au début du mois, et dont les effets pourraient aussi se faire ressentir sur les chiffres du mois de mai. Au total, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,8 % en un an, et 5,5% pour l’indice ouvrier.