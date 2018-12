11,3 milliards de Fcfp de défisc’ accordés à 15 projets privés

Réuni jeudi soir en conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement a agréé quinze projets d’investissements privés pour un montant total d’investissement de près de 32 milliards de Fcfp au titre de la défiscalisation locale. Le montant total de l’aide accordée par le Pays sous la forme d’un crédit d’impôt pour ces projets s’élève à 11,31 milliards de Fcfp.

Un conseil des ministres extraordinaire s’est tenu jeudi soir. Au menu de celui-ci, des subventions aux fédérations et associations sportives et de jeunesse, mais aussi l’agrément de quinze projets d’investissement privés pour un montant total de près de 32 milliards de Fcfp au titre de la défiscalisation locale. Le montant total de l’aide accordée par le Pays sous la forme d’un crédit d’impôt pour ces projets s’élève à 11,31 milliards Fcfp, soit 35,5% de l’investissement total.

Selon le gouvernement, l’ensemble de ces projets permettrait de maintenir 637 emplois existants et de créer 322 emplois directs et 941 emplois indirects.

Ainsi, dans le secteur du tourisme six projets hôteliers ont été agréés. Ceux-ci qui portent sur la rénovation de 536 chambres et l’extension de 53 chambres pour un montant d’investissements global représentant près de 17,87 milliards Fcfp, ainsi qu’un projet d’acquisition d’un navire de plaisance pour une activité de charter nautique et plongée dans les îles des Tuamotu pour un montant de 311 millions Fcfp.

Dans le secteur du bâtiment, ce sont cinq projets de construction représentant près de 5,7 milliards Fcfp d’investissement qui permettront la création de près de 200 logements.

Concernant le transport, ce sont deux projets d’un montant de 7,36 milliards Fcfp d’investissements qui ont été agréés. L’un pour l’acquisition de 240 bus qui seront mis en service à Tahiti, l’autre pour l’acquisition d’un ferry dans le but de renforcer la desserte Tahiti / Moorea et d’asurer des rotations ponctuelles vers les îles Sous-le-Vent.

Dans le secteur agroalimentaire, le Conseil des ministres a agréé un projet d’investissement de plus de 708 millions Fcfp pour soutenir la production locale.

