120m de profondeur à la palme : Arnaud Jérald bat un record du monde d’apnée

[VIDÉO] Déjà plusieurs fois recordman du monde d’apnée verticale en bipalme, le Français a une fois de plus repoussé la limite avec une plongée à 120 mètres, ce mardi lors de la Vertical Blue organisée aux Bahamas.

« C’est qui le patron ?! » À sa sortie de l’eau, après quelques respirations et un signe « OK » de la main aux arbitres, Arnaud Jérald avait encore assez de souffle pour ce cri du cœur. Et le Français de 26 ans est effectivement plus que jamais le « patron » de sa discipline, l’apnée verticale en bipalme. Le Marseillais, qui participe à la prestigieuse compétition Vertical Blue aux Bahamas, où les apnéistes descendent dans le Dean’s Blue Hole en quête de records, avait déjà atteint 116 mètres le 13 juillet, puis 117 deux jours plus tard, et enfin 119 mètres le 6 août, toujours en poids constant. Un record absolu, toutes nationalités et fédérations confondues. Ces 120 mètres marquent une nouvelle performance historique et presque inespérée au dernier jour de la compétition. « C’est la folie, a-t-il confié au journal L’Équipe. C’est pour moi plus qu’un record du monde, c’est la barrière ultime. Après mon 119 mètres vendredi, je suis passé par tous les états. Et au final j’ai décidé de tenter 120. Je ne fais pas de l’apnée pour les records, mais pour me faire plaisir. Et, en partant de là, je me suis dit « continue à te faire plaisir et si tu as envie de faire cette plongée, vas-y. » Du coup, ça m’a donné une autre vision du record du monde, ça l’a dédramatisé ».