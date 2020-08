1,350 kg d’ice saisi à l’aéroport et 4 personnes interpellées

Avec la reprise des vols internationaux, le trafic de stupéfiants, et plus précisément d’ice, peut lui aussi reprendre. Pour preuve la saisie, mardi soir, de 1,350 kg de méthamphétamines dissimulés dans les valises d’une passagère en provenance des États-Unis. Elle et trois de ses complices ont été placés en garde à vue.

Vendredi après-midi, le procureur de la République, Hervé Leroy, s’est exprimé via un communiqué sur une nouvelle saisie d’ice. Mardi soir, à 19h40, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, les douaniers contrôlent une passagère de 23 ans descendant d’un vol en provenance de San Francisco. Dans ses valises, 14 sachets d’ice dissimulés dans des objets pour un total de 1,350 kg. Deux autres jeunes hommes, eux aussi passagers, et l’accompagnant ont été appréhendés et placés en retenue douanière avant d’être confiés le lendemain aux gendarmes de la Section de recherche de Papeete. Tous trois ont été mis en garde à vue pour infraction à la législation des stupéfiants et infraction douanière.

Face aux gendarmes, la jeune femme a expliqué que la valise lui avait été confiée en Californie avec pour mission de la remettre à un ami tahitien. Evidemment, elle affirme ne pas avoir eu connaissance du contenu. Une quatrième personne interpellée a donné la même version des faits.

Une version qui ne semble pas convaincre la justice puisque le procureur indique que tout laisse à penser qu’il s’agit d’un trafic organisé afin de revendre de l’ice en Polynésie.

Les quatre « trafiquants » seront déférés samedi au Parquet de Papeete dans le but de leur placement en détention provisoire. Un juge d’instruction va être saisi pour poursuivre les investigations.

Pour rappel, le trafic de stupéfiant peut « rapporter » 10 ans de prison et plus de 800 millions de Fcfp d’amende.