14-Juillet : sobre commémoration à Papeete

Pour la seconde fois, le 14-Juillet a été commémoré en format compact par les autorités de l’État et du Pays. Les personnels civils et militaires engagés dans la lutte contre l’épidémie de cobid-19 ont été mis à l’honneur. Dominique Sorain a appelé la population à se faire vacciner, au nom de la fraternité.

Un cérémonial statique et court, sans défilé de véhicules, qui n’a rassemblé que quelques dizaines de spectateurs : la commémoration officielle de la fête nationale était, comme l’an dernier, réduite à sa plus simple expression et aura duré un peu plus d’une heure. Le haut-commissaire et le président du Pays, entourés du président de l’assemblée Gaston Tong Sang, du sénateur Teva Rohfritsch, du représentant de la Polynésie au CESE Tu Yan et du président du Cesec Eugène Sommers, ont remonté l’avenue Pouvanaa a Oopa avant de prendre place devant le monument aux morts.

Le contre-amiral Jean-Matthieu Rey, à son tour, a parcouru l’avenue pour saluer les représentants des différents corps.

Dans son discours, le haut-commissaire Dominique Sorain a d’abord salué les « 500 à 600 jeunes du fenua qui rejoignent les forces armées » chaque année ; puis les Polynésiens volontaires des deux guerres mondiales : 2021 marque le 80e anniversaire du départ du Bataillon du Pacifique. Il a rappelé au souvenir de l’assistance Maxime Aubry, décédé en mars dernier à l’âge de 103 ans, et Starr Teriitahi, qui est à 96 ans le seul survivant des soldats tahitiens de la Seconde Guerre mondiale. Enfin il a salué la mémoire des militaires polynésiens tués en opérations extérieures, et notamment celle de Tanerii Mauri, mort au Sahel en décembre 2020.

Une nouveauté toutefois dans cette commémoration, la présence du Service d’accueil et de sécurité de la présidence du Pays. Une petite délégation, entièrement masculine, représentait les 167 employés de ce service.

Un appel à la vaccination

Également constitués en délégation à ce défilé du 14 juillet, les personnels engagés dans la gestion de la crise sanitaire. « En Polynésie tout comme en métropole, les acteurs de la santé publique méritent également la reconnaissance de la Nation car ils ont fait face avec beaucoup de professionnalisme à la seconde vague de l’épidémie, a déclaré Dominique Sorain, ajoutant « je profite également de cette allocution solennelle pour appeler tous ceux qui doutent encore de l’intérêt de la vaccination à se renseigner auprès d’un professionnel de santé pour évoquer leurs inquiétudes et ne pas se contenter des rumeurs les plus fantaisistes. Dans ce domaine, si la liberté est une liberté de choix, la fraternité implique aussi de se protéger et de protéger les plus vulnérables grâce aux solutions qui sont proposés par la science et la médecine. Comme l’a rappelé le Président de la République, nous n’avons d’autre choix que de tendre vers la vaccination de tous au plus vite car c’est le seul chemin vers le retour à la normale. Et c’est pourquoi il nous faut reconnaître le civisme de ceux qui se font vacciner en faisant porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. »

Neuf remises de décorations

Pas de 14-Juillet sans remise de médaille : cette année, Mailee Faugerat, présidente du conseil d’administration de Tahiti Tourisme, a été élevée au rang de chevalier de la Légion d’honneur, tout comme le lieutenant-colonel Georges Hobt. Le secrétaire général du Haut-commissariat, Éric Requet, a été fait chevalier de l’Ordre national du mérite, ainsi que le chef de bataillon Johann Estievenart et le lieutenant-colonel Stéphane Clerc, directeur adjoint de la Protection Civile. Le Premier maître Guilaume Emeric a reçu la médaille d’honneur de la défense nationale avec citation pour ses faits d’armes au Sahel, et le Premier maître Mathieu Billard la médaille d’honneur pour actes de courage, de dévouement et faits de sauvetage lors de l’échouage d’un thonier.

Enfin le haut-commissaire a évoqué la visite prochaine d’Emmanuel Macron : » le 14 juillet est aussi le moment d’évoquer l’histoire commune de tous les Français. A ce titre, la table ronde sur les conséquences des essais nucléaires a été dans cet esprit l’occasion de nouer un dialogue qui doit nous permettre de regarder l’avenir avec confiance, en assumant notre passé commun, sans compromis et sans approximations historiques. Parce que la République sait reconnaître son histoire, avec ses difficultés, cela permet de célébrer dans la concorde chaque année la fête nationale. »

Dans les îles aussi

À Raiatea, la cérémonie était conduite par Guy Fitzer, administrateur et chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, en présence de la sénatrice Lana Tetuanui et des tavana Cyril Tetuanui, Matahi Brotherson et Thomas Moutame. Cinq sapeurs-pompiers de Uturoa et deux sapeurs-pompiers de Tumaraa se sont vu décerner la médaille d’honneur.

A Nuku Hiva aux îles Marquises, c’est en compagnie du représentant-maire, Benoît Kauai, et de la Tavana Hau du Pays, Myrna Peterano, que Guillaume Audebaud, administrateur d’État des îles Marquises, a procédé au traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts de Taiohae.