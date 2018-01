14 naufragés secourus au large de Tahiti

Pas moins de 14 plaisanciers ont été hélitreuillés vendredi soir par le JRCC Tahiti, alors que leur navire de tourisme était en panne et à la dérive.

Vendredi vers 16 heures, le centre de secours du JRCC Tahiti a été averti qu’un navire de tourisme polynésien, avec 14 personnes à son bord, était en avarie moteur et incapable de se déplacer. Après avoir rapidement localisé l’embarcation au Nord de l’île de Tahiti grâce au déclenchement de sa balise de détresse, le JRCC a engagé l’hélicoptère Dauphin ainsi que le remorqueur portuaire et côtier (RPC) Manini pour une mission de recherche et sauvetage.

À 17 heures, l’hélicoptère est arrivé sur zone et a commence l’opération de treuillage pour évacuer les naufragés, sains et saufs, vers Tahiti. À 18h10, ils ont été pris en charge par les pompiers de Faa’a et de Papeete, coordonnés par la Direction de la Protection civile.

Parallèlement à l’opération de recherche et sauvetage, le Haut-Commissaire de la République, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer a décidé de l’envoi d’une équipe d’évaluation de la base navale de Papeete à bord du RPC Manini afin de réaliser, notamment, une analyse de l’état du navire et du risque que ce dernier représente pour l’environnement. Des mesures ont par ailleurs été prises pour assurer la sécurité de la navigation.