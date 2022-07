14 policiers reçoivent leurs nouveaux galons

Le commissaire Mario Banner-Martin a procédé ce jeudi à la remise des galons de 14 fonctionnaires de la Direction territoriale de la police nationale.

La plupart d’entre eux attendaient cette promotion depuis plus d’un an, mais les retards provoqués par la crise sanitaire avait retardé l’administration parisienne, expliquait le commissaire Mario Banner-Martin. Ce sont les premiers à être promus depuis que la DSP est devenue la Direction territoriale de la Police nationale en janvier dernier.

Il a remercié ces 12 hommes et deux femmes, dont l’une a été la première à être affectée à la section d’intervention : « Ce n’est pas pour rien que vous avez été choisis » avant de remercier également leurs familles, « parce qu’un policier ne peut pas survivre sans le soutien de sa famille ». La plupart des policiers promus sont affectés à la sécurité publique. Un est à la police judiciaire, et 3 sont fonctionnaires de la Police de l’air et des frontières.

Mario Banner-Martin a profité de l’occasion pour affirmer son autorité – les syndicats de policiers font des propositions de promotion et le directeur dispose. Notant l’absence de certains représentants syndicaux à cette remise de galons, il a déclaré : « Je n’ai jamais été adepte des nominations forcées par les syndicats. »