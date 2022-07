1,5 milliard de subvention pour le pain… qui nourrit les animaux

Le gouvernement, à qui les différents modes de soutien au prix du pain coûtera 1,5 milliard en 2022, s’émeut de voir que 20% des baguettes produites servent à nourrir les animaux.

Farine subventionnée, exonération des droits et taxes à l’importation de tous les ingrédients, carburant détaxé : pour limiter le prix du pain – la baguette la moins chère de tout le Pacifique – le Pays va dépenser cette année un milliard et demi. Mais 20% des baguettes produites en Polynésie finiraient en aliment pour les animaux tels que cochons et chiens. « Dépenser 1,5 milliard pour les achats alimentaire des gens qui n’ont pas de moyens, le gouvernement est bien sûr extrêmement favorable, mais par contre, soutenir pour nourrir les animaux, c’est un peu compliqué », dit Nicole Levesques, directrice de cabinet d’Yvonnick Raffin.

Augmentation du prix de la baguette : 2 Francs pour les détaillants, 1 Franc pour les boulangers

Elle a également expliqué que les trois francs d’augmentation du prix de la baguette seraient répartis : 1 Franc pour le boulanger, 2 Francs pour le détaillant. Le syndicat des boulangers, qui n’explicitent pas toujours clairement leur structure de prix, souhaitait empocher la totalité de la hausse. Mais, d’une part, la marge des détaillants n’avait pas été revalorisée depuis longtemps, et d’autre part les boulangers dégagent déjà un bénéfice brut de 31%. Le gouvernement a donc tranché en ne leur réservant qu’un Franc de plus.