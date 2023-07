1,8 milliard pour l’assainissement et l’eau potable des communes

Le cofinancement par l’État et le Pays de neuf projets communaux touchants aux services publics environnementaux ont été validés ce mardi en comité de pilotage du contrat de développement et de transformation. Depuis 2021, plus de 11 milliards de francs d’investissements ont été soutenus grâce à cette convention qui s’étend seulement jusqu’à la fin de l’année.

Signé début 2021 entre le président Édouard Fritch et le Premier ministre Jean Castex, le contrat de développement et de transformation prend la suite des contrats de projets qui s’étaient étendus sur la période 2015 – 2020. L’objectif est le même : soutenir, sur la période 2021 – 2023 cette fois, des investissements structurants pour la Polynésie, en matière d’énergie, de logement, de logement, d’agriculture, de soin ou de tourisme. Un volet spécial du contrat avait été en outre consacré au financement des projets des communes, raison pour laquelle, des tavana des cinq archipels étaient réunis ce mardi à la présidence, pour un comité de pilotage. Autour d’eux à la table, le président du Pays Moetai Brotherson, le Haut-commissaire Éric Spitz, ou encore le président du Syndicat de Promotions des communes (SPC) Cyril Tetuanui.

De Rapa à Huahine, de Nuku Hiva à Pirae

Au cœur des discussions, les investissements des communes en matières de services publics environnementaux : assainissement des eaux usées, alimentation en eau potable, gestion des déchets… Des compétences que les communes polynésiennes, malgré les tentatives de rassemblement, ont toujours du mal à exercer, et pour lesquels elles ont surtout du mal à se mettre au niveau des obligations fixées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT). Certains des programmes validés ce mardi devraient toutefois aider. On retrouve aussi, parmi les projets qui seront cofinancés par l’État et le Pays, des travaux d’eau potable à Rapa, Pirae, Huahine, ou Nuku Hiva qui va revoir à la hausse ses capacités de stockage. Taiarapu Est, en plus de la rénovation de canalisations, va faire poser des compteurs individuels sur une partie de son territoire. Côté assainissement, les fonds ont surtout été dirigés vers l’alliance Papeete – Pirae Arue, qui lance les premières tranches des infrastructures collectives, au travers de son Syndicat Teparenui, amené à se transformer en communauté de communes.

6,6 milliards de francs d’investissement au total, mais qui resteront principalement à la charge des communes. L’État et le Pays, au travers du contrat ne financent « que » 1,76 milliard, à parité. Comme le précise le Haussariat, ces projets s’ajoutent à 25 autres opérations soutenues ces deux dernières années, portant à 11 milliards de francs, le total des investissements soutenus.