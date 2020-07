19 CAE deviennent guides sanitaires à Mahina

Les communes vont déployer des « guides sanitaires » pour faire de la prévention et de la sensibilisation auprès du public, tant local que touristiques. Ce vendredi à Mahina, 19 CAE ont reçu leurs attestations de formation des mains du président et du vice-président du Pays, accompagnés des ministres de la Santé et du Tourisme.

Accueillis par le maire de Mahina, Damas Teuira, et une partie des membres de son conseil municipal, la délégation gouvernementale a participé à la remise des attestations de formation aux 19 stagiaires qui se sont également vu remettre un kit sanitaire qui leur permettra d’exercer leur mission de prévention et de sensibilisation aux gestes barrières auprès de la population et des visiteurs.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la réouverture des vols internationaux et de la reprise du tourisme international depuis le 15 juillet. Parmi les dispositions prises, le Pays a décidé la mise en place de guides sanitaires répartis dans les communes de Tahiti et des îles. Les guides sanitaires, à l’issue d’une formation de 29 heures, ont pour mission de sensibiliser et informer dans les lieux publics, les sites touristiques, les aéroports, ports, tant la population que les professionnels et les visiteurs aux mesures barrières et aux protocoles sanitaires. Ils auront un rôle de prévention dans ce contexte particulier. Ces guides qui participeront à la réassurance la population sont sous convention CAE (Convention d’aide à l’emploi) et sont sélectionnés par les communes et placés sous leur autorité, le Pays assurant leur formation, un suivi tout au long de leur mission, ainsi que les équipements de protection (uniforme, visières, masques, gel hydro-alcoolique).

Les 19 stagiaires sélectionnés par la commune de Mahina interviendront sur les zones publiques de Mahina et notamment le site très touristique de la Pointe Vénus ou sur la zone commerciale de la commune. Ils seront encadrés par la commune et suivis durant 6 mois assuré par l’organisme de formation auquel le Pays a fait appel pour ce programme.

Avec communiqué.