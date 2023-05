2 500 participants à la Color Fun Run

Les rues de Fare Ute étaient bien remplies samedi en fin d’après-midi. 2 500 personnes ont participé à la Color Fun Run, organisée par la Tahitian Running Team, une association de promotion du sport.

Dix ans que l’association existe et dix ans qu’elle organise la Color Fun Run. 2 500 personnes ont participé à cette course, ce samedi après-midi dans les rues de Fare Ute, où il n’y a ni premier ni dernier. Un seul objectif : revenir le plus coloré possible ! Quand la Tahitian Running Team (TRT) est créée, essentiellement par des femmes qui aimaient courir mais n’aimaient pas trop le faire seules le soir, l’équipe part souvent en voyage faire des courses à l’étranger. Et c’est là, qu’elles découvrent la Color Fun : « On s’est dit que ce serait sympa à organiser en Polynésie surtout que ce n’est pas réellement une course… », explique Mailee Faugerat, la présidente de la TRT.

Après un échauffement de plusieurs minutes, les 2 500 personnes ont pris des départs différés, groupe par groupe, sous les cris de joie, les chants et bien sûr la poudre de couleur envoyée en l’air. Un parcours de deux kilomètres à faire autant de fois qu’on veut et peut pendant 1h30, soit le temps de la course. Sept partenaires des organisateurs ont tenu un stand de couleur : rouge chez Vini, bleu chez Intersport, jaune pour la TSP, vert à la Socredo, multicolore pour Salaisons de Tahiti, orange chez Oasis et mauve pour Milka. À chaque passage sur les stands, les coureurs sont aspergés de couleurs. Du fun mais aussi du sport. C’est le but de l’association : faire bouger la population et pourquoi pas lui donner le goût du sport.

Les bénéfices de la course sont toujours remis à une association. Cette année, ils iront à l’association Tamauri de Titioro qui a besoin de financement pour des événements sportifs.