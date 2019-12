2.7 tonnes de courriers et colis n’arriveront pas à temps pour Noël à Tahiti

2.7 tonnes d’envois postaux, parmi ceux-ci lettres et colis en provenance de métropole n’arriveront pas à temps pour Noël en Polynésie. Ce vendredi, le centre de tri postal de l’OPT n’a recu ni colis, ni courrier, et pour l’heure les causes en sont encore inconnues.

« Ce vendredi, on n’a pas recu de courrier de métropole. Rien du tout. », constate désolé Teihotu Arles, responsable du centre de traitement du courrier.

C’est la première fois que ce type d’incidents arrive de mémoire d’agents.

Pour l’heure l’origine de ce problème est inconnue. Les mouvements de grève en métropole, la marchandise débarquée aux USA, toutes ces hypothèses sont plausibles.