20 cas de Covid au lycée Diadème

Les autorités sanitaires ont indiqué hier que 20 élèves internes ont été dépistés positifs à la Covid-19 au lycée Diadème. Les élèves en question ont tous été isolés dans un site dédié.

20 cas de Covid-19 ont été détectés au lycée Diadème au Taaone. Il s’agit d’élèves internes à l’établissement. Les pensionnaires infectés ont été isolés dans un site dédié hors du lycée en coordination avec les services de la santé, indique les autorités. Les parents des internes touchés ont été contactés par l’établissement.

La direction de l’établissement a néanmoins décidé de ne pas fermer l’établissement.

Pour rappel, mercredi, on comptait 13 décès liés au coronavirus et un total de 1073 cas actifs en Polynésie française. Les îles sont également de plus en plus touchées, comme Raiatea qui compte désormais 14 cas actifs et les Marquises avec 4 cas.