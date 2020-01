20 logements sociaux à Hao

La construction d’un lotissement social de 20 logements va démarrer le mois prochain sur l’atoll de Hao.

La première pierre du lotissement social Tangamanu a été posée jeudi à Hao par le président du Pays Édouard Fritch, le haut-commissaire Dominique Sorain, le ministre de la Culture et de l’Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu et le directeur de l’OPH, Moana Blanchard. Ce lotissement, financé via le contrat de projet État-Pays, abritera 20 logements dans l’objectif de l’accession à la propriété pour ces familles qui payeront un loyer modéré. Le coup d’envoi des travaux de construction est prévu dans un mois, tandis que les travaux de voirie et de viabilisation ont déjà démarré.

Cette visite des autorités du Pays et de l’État a aussi été l’occasion de visiter les chantiers de reconstruction de la centrale thermique de l’atoll et de la rénovation du plateau sportif du collège.