200 enfants à la journée récréative de « Social police 2000 »

Pâtisseries, papio et barbes à papa… L’association fondée il y a 34 ans par des policiers pour « créer du lien » avec la jeunesse a une fois de plus offert une journée d’activité et de gourmandise à des enfants de quartiers défavorisés.

Une journée de « partage », de « rencontre », mais surtout de rigolade et de gourmandises pour les 200 enfants de Papeete qui participent depuis ce matin à la journée récréative de Social police 2000. L’association fondée en 1988, avait poussé par le passé les effectif de son opération, répétée deux fois par an pour le Tiurai et Noël, jusqu’à 400 bambins. La vague de Covid en cours a poussé les organisateurs à la prude, « et puis ça permettra de mieux s’occuper de ces enfants là », précise le président et figure du collectif, Rodolphe Tuatairi.

Petit déjeuner et pâtisserie de chez Moutet dans les jardins du Haut-commissariat, manèges offerts par la famille Porlier, déjeuner au Kumintang préparé par Henri Mou et barbe à papa à la mairie plus tard dans l’après-midi… Pour les enfants, choisis par des référents de quartier dans des familles modestes tout autour de la commune, la journée s’annoncent mémorables. Et si les activités et les communes changent d’année en année, le principe, lui, reste le même : « créer du lien », « de la cohésion » entre la jeunesse et les policiers qui encadrent la journée en tant que bénévoles. Le directeur territoriale de la police national, Mario Banner, lui aussi présent, a prêté main forte en accordant des congés à une dizaine d’agents. Le président de l’association, l’assure : ces journées récréatives portent leur fruit, il en a lui-même fait l’expérience sur le terrain :