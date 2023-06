21 kilos d’ice en croisière: 7 ans ferme pour Manava Akau

L’ancien leader du groupe All-in-One, désigné comme le cerveau de l’importation des 21 kilos de méthamphétamine saisis sur un paquebot à Raiatea l’année dernière, a été condamné à sept ans de prison ferme. La mule de 27 ans interpellée en possession de la marchandise est condamnée à 4 ans de prison dont un avec sursis. L’intermédiaire, handicapé et en rémission d’un cancer des os, devrait rapidement retrouver la liberté : il écope de 4 ans de prison dont seulement un ferme.

Réunion d’anciens camarades de lycée au tribunal de Papeete. Ce mardi trois prévenus, Manava Akau, Jason et Raphaël ont été jugés dans le cadre du trafic d’ice démantelé en mars 2022. Jason, un jeune skipper originaire de Moorea, s’était fait surprendre à Raiatea avec dans ses bagages près de 21 kg de métamphétamines. Le jeune homme avait profité d’un séjour aux États-Unis pour récupérer la marchandise avant d’entamer une croisière vers la Polynésie. Un voyage à 1,2 million de francs que Raphaël, un ami de longue date, lui avait « offert » et dans lequel il devait l’accompagner. Ce que Jason ne sait pas c’est que Manava Akau, avec qui il n’entretient plus de relations depuis longtemps, est à l’origine de la proposition, du financement de la croisière, et avait même annoncé à Raphaël vouloir lui aussi monter à bord avec eux. « J’avais l’occasion de partir et en plus de monter sur un bateau de croisière… C’était un rêve », explique l’intermédiaire à la barre.

50 millions pour la mule

Un rêve d’autant plus beau pour Raphaël, handicapé et en rémission d’un cancer des os, qu’il avait appris quelques semaines auparavant qu’il était inapte au travail. Mais le jeune homme finit par sentir le piège quand Manava lui annonce finalement qu’il ne partira finalement pas avec eux : le danseur, connu pour son activité dans le groupe All-In-One finit par avouer ses intentions. La croisière doit servir à importer de l’ice, assez pour « fournir tout Tahiti », et au passage ne plus avoir à trafiquer. 2 milliards de francs de bénéfice espéré, il s’agissait même de casser les prix en Polynésie. D’abord réticent, Raphaël cède. « Manava m’a forcé, il a beaucoup insisté. Il s’est servi de moi à cause de mon passé », ajoute encore celui qui a tenu le rôle d’intermédiaire. Il était ainsi chargé de passer les consignes de Manava, dans l’ombre, à Jason, convaincu lui aussi par l’appât du gain : 50 millions de francs lui sont promis à l’arrivée. Une somme conséquente, dont la mule espérait profiter après avoir vécu des années « l’enfer au paradis » racontant longuement son enfance « difficile » aux juges. Il a aussi confié qu’il comptait sur cet argent pour améliorer le quotidien de sa grand-mère et de son père malade.

Il est donc finalement convenu qu’il sera seul sur le bateau où il emmène des sacs déposés devant son logement aux États-Unis. L’idée, à son arrivée à Raiatea, était ensuite de décharger la drogue « petit à petit », en plusieurs sorties pendant l’escale, dans un sac à dos. Par peur de se faire preuve, et volonté de se débarrasser rapidement du fardeau, il néglige les consignes. Et quand il tente de débarquer trois valises à Uturoa, le jeune homme, déjà repéré pendant sur le trajet à cause des odeurs de cannabis dans sa cabine, éveille les soupçons. « J’ai paniqué, je ne savais plus comment m’y prendre et je ne faisais plus confiance à personne », a lâché encore le jeune homme interpellé à son retour dans le navire. Après son arrestation, c’est Raphaël, son seul interlocuteur, qui était chargé de « porter l’affaire ».

Manava, « l’excellent chef d’entreprise »

Mais quelques jours après cette journée du 17 mars 2022, Manava est lui aussi arrêté, dans une autre affaire de trafic d’ice qui le promet déjà à la prison. L’ex-danseur n’a donc pas de mal à le confier aux autorités : les valises, la croisière, c’est lui qui a tout organisé, dans l’ombre. Le président du tribunal n’a pas manqué de rappeler que la drogue débarquée à Raiatea devait ensuite être renvoyé à Tahiti via un vol domestique. Dans ses réquisitions, la procureure a souligné « l’excellent chef d’entreprise » qu’a été Manava Akau qui a « impeccablement organisé » le trafic. Elle requiert 7 ans de prison ferme et une amende de 100 millions de francs. Les juges suivent. Les peines ne s’additionnant pas, ils prononcent aussi une « confusion de peine » avec les 4 ans prononcés en appel pour l’autre affaire d’ice en 2022. L’intermédiaire vu son état de santé a le droit à une sanction plus clémente : 4 ans dont trois avec sursis, tandis que la mule, Jason, écope de 4 ans mais dont trois fermes.