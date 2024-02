21e Fifo : ouvert mardi, fermé par le mauvais temps mercredi

Alors que les projections ont démarré avec les soirées spéciales le week-end dernier, le festival international du film documentaire océanien a été officiellement inauguré ce mardi matin à la Maison de la culture. Le jury, présidé par la néo-zélandaise Briar Grace-Smith, est à l’œuvre depuis neuf heures. En fin d’après-midi, après les annonces des autorités, la décision a été prise de suspendre les projections en salles, les ateliers et les animations du village. Le Fifo se poursuit toutefois en ligne.

Réalisatrice, productrice et écrivaine māori, Briar Grace-Smith est descendante des tribus Ngāti Hau et Ngāpuhi. Elle est la première présidente du Fifo venue de Nouvelle-Zélande. Elle raconte que sa vocation est née suite à la lecture d’un roman de Patricia Grace. Pour elle, le Fifo est au-delà d’un festival et de la projection de documentaires. « Ce sont les voix d’expériences, les histoires des communautés. » Elle a écrit, co-réalisé et joué dans le film Cousins, adapté du roman de Patricia Grace diffusé au Fifo en 2022. Elle est également l’une des co-réalisatrices du long métrage Waru.

Le jury aura à visionner les dix films en compétition pour décerner les prix qui seront remis lors de la soirée de remise des prix vendredi 9 février. Les membres de ce jury étaient impatients de commencer le visionnage, comme Heretu Tetaihotupa. Il a découvert l’audiovisuel au festival et y a présenté avec Christophe Cordier le film intitulé Patutiki qui a obtenu le prix du public en 2019. «Je suis un enfant du Fifo, j’ai touché ma première caméra au cours d’un Fifo, avec les ateliers de réalisation et de cadrage. J’ai découvert ma passion pour l’audiovisuel grâce au Fifo, je dois énormément au festival. C’est une longue histoire qui s’écrit avec le Fifo et qui continue d’évoluer. Je suis tellement heureux et honoré d’avoir ce poste.»

Cette année, un seul film de Polynésie française est en lice : William Albert-Robinson, la dernière traversée, réalisé par Paul Manate et Denis Pinson.

Avis de tempête sur le festival, qui passe en mode « online » mercredi

Peu avant 17 heures, suite aux annonces du Haut-commissariat sur l’évolution météorologique, le Fifo a décidé de suspendre les projections en salles, les ateliers et les activités du village pour la journée de mercredi, et peut-être plus. Les films et les tables rondes sont disponibles sur le site du Fifo. Toute personne ayant pris un pass en présentiel sera en mesure de visionner les films en ligne, en envoyant un e-mail adressé à contact@fifotahiti.com, avec le détail de ses commandes.