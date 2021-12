23 jeunes Polynésiens intègrent l’armée de l’air

Ce mardi 23 Polynésiens ont signé leurs premier contrat de sous-officiers ou militaires du rang avec l’armée de l’air. Cette promotion particulièrement importante représente bien la diversité de métiers qui la composent, mais aussi la qualité du recrutement polynésien. Ils partiront le 7 janvier à Rochefort pour leur formation.

Ils embarquent pour 4, 5 ou 6 ans dans l’armée de l’air. Vingt-trois Polynésiens partiront le 7 janvier pour leur formation militaire et de spécialité. C’est une promotion particulièrement nombreuse : « en général on fait des départs de 3, 6 à 8 personnes maximum, normalement c’est vraiment plus étalé dans le temps » explique l’adjudant-chef Maxime Bienfait, chef du Centre d’information et de recrutement des forces de l’armée de l’air. Pas de fausse modestie, c’est la qualité des candidatures qui permet cela, « ce sont des gens qui ont vraiment la compréhension du mot engagement. » Les premiers contrats signés ce lundi sont d’une durée de 4 à 6 ans et seront sans doute renouvelés : « ils assurent cet engagement le plus longtemps possible ».

Des métiers très variés

Maître chien, logisticien, contrôleur aérien, mécanicien avion ou encore gestionnaire des ressources humaines, conducteur routier, sécurité protection en tant que fusiller de l’air… le panel est presque complet entre postes techniques et administratifs.

Après la signature ils ont eu l’occasion de visiter un monument de l’armée de l’air : le C160 Transall , un avion de transport aérien sur lequel tout militaire est passé au moins une fois puisqu’il est en service depuis 1967. Il finit son parcours en Polynésie avant son remplacement à l’été prochain.

Kevin Tavaearii est contrôleur aérien, et il a la particularité d’avoir effectué une partie de ses tests de recrutement en France. Il est originaire de Raiatea. À 23 ans « c’est un honneur pour lui de représenter la Polynésie ». Il avait déjà l’envie de faire un métier où il serait proche des aéronefs et ce sont des membres de sa famille, membres de l’armée de l’air qui l’ont encouragé à faire ce métier.