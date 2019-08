23ème Salon du Tourisme du 6 au 8 septembre

Le tourisme domestique est le quatrième marché en nombre de visiteurs. Et le Salon du Tourisme attire chaque fois plus de visiteurs et d’exposants.

La 23ème édition du Salon du Tourisme se tiendra du 6 au 8 septembre prochains au parc expo de Mamao. Créé en 2007 pour développer le marché local, répondre à la demande des pensions de famille des îles éloignées et combler la basse saison du tourisme international par le tourisme d’intérieur, l’événement ne cesse de croître, passant de 7 000 visiteurs en février 2008, à 21 000 visiteurs en février 2019. Depuis 2016, le nombre de billets d’avion vendus a augmenté et se situe entre 7 000 et 6 000 billets émis. Au total, 3 338 billets ont été émis lors du dernier salon de février, pour 12 542 nuitées. Les principales îles visitées sont : Rangiroa, Huahine, Raiatea, Bora Bora et Tikehau. Il faut prendre en compte aussi les visiteurs à destination de Moorea avec près de 30 000 billets de bateau vendus. Le nombre d’exposants devrait être aux alentours de 240 stands dont environ 110 pensions, 25 hôtels, et 90 prestataires touristiques.

