24 morts sur les routes en 2017

Après une véritable série noire de quatre morts en une semaine en toute fin d’année, le dernier weekend de l’année 2017 n’a été marqué par aucun drame de la route. Le bilan provisoire est de 24 morts sur les routes de Polynésie française en 2017.

Le haut-commissaire, René Bidal, a mené dimanche soir sa traditionnelle tournée des services travaillant le soir de la Saint-Sylvestre. L’occasion de mettre l’accent sur la sécurité routière en Polynésie française. Le représentant de l’Etat s’est rendu sur deux points de contrôle de la gendarmerie et de la DSP, ainsi qu’au Samu. La soirée n’a d’ailleurs été marquée par aucun drame de la route. Le bilan provisoire pour 2017 s’élève donc à 24 morts sur les routes de Polynésie, contre 27 en 2016 et 17 en 2015 et 2014.

Le haut-commissaire s’est également rendu au centre de secours en mer du JRCC Papeete. Côté bilan, le JRCC a conduit 440 opérations de sauvetage en 2017, contre 408 en 2016. Et dans 20% des cas, ces opérations ont été menées grâce à l’activation d’une balise de détresse.