25 millions pour les projets associatifs et la formation des bénévoles

Le Haut-commissariat a lancé un nouvel appel à candidature pour attribuer les subventions du Fonds pour le développement de la Vie Associative (FDVA). Les dossiers sont à remplir avant le 31 mars.

Pour cette sixième année d’existence du FDVA, une enveloppe de 25 millions de francs est prévue pour financer l’activité des structures associatives du fenua, la formation de leurs bénévoles et dirigeants et la mise en œuvre de projets nouveaux. L’année dernière 57 associations avaient bénéficié de subventions pour un total de 90 projets et 31 millions de francs. Pour y prétendre en 2023 : il convient de remplir un dossier détaillant l’objet et chiffrant la demande et le déposer le 31 mars 2023 à midi auprès de la Mission d’appui technique jeunesse et sport au Haussariat. Pour les aider dans cette démarche, une réunion d’information collective est prévue à l’amphithéâtre de l’IJSPF ce lundi 27 février à partir de 16h45. Inscription en ligne obligatoire.