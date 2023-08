26 – 3 contre Tonga, les Tiki Toa s’échauffent avant le match contre les Salomon

La sélection tahitienne s’est imposée, sans réelle surprise, face aux Tongiens en fin d’après-midi. L’équipe se prépare désormais à affronter les Salomon qui ont remporté le face à face les opposants à Fidji sur le score de 3-6.

Belle mise en jambes des Tiki Toa. Ce mardi, les protégés de Teva Zaveroni et Teiva Izal ont affronté les footballeurs tongiens. Un match sans surprise soldé par l’incontestable victoire des rouges sur un score de 26 à 3 contre une équipe composée de jeunes joueurs, ne maîtrisant pas toutes les techniques du beach soccer. Pour la sélection tahitienne, il s’agissait surtout de « les respecter en jouant comme un match de coupe du monde ».

Un travail d’équipe

Une entame positive durant laquelle les anciens et nouveaux joueurs des Tiki Toa ont fait preuve de rigueur sur le terrain. On retiendra entre autres les trois « ciseaux » d’affilés de Rainui Tze-yu, les buts de Roonui Tinirauarii, de Tamatoa Tetauira ou bien ceux de Heimanu Taiarui. Le jeune Heiroarii Salem a quant à lui été désigné homme du match, une décision qui le met en confiance pour la suite du tournoi. « Je pense que c’est le travail en équipe, le travail effectué à l’entraînement avec les coachs et les copains et puis le plaisir, surtout », confie le meilleur joueur du match.

Une répétition avant la finale ?

Et ce mercredi, c’est un tout autre match qui attend la sélection tahitienne. Ils affronteront les Salomon, sérieux concurrents de ce tournoi. En 2019, les Tiki Toa avaient remporté la finale de ce même tournoi contre cette équipe sur le score serré de 4-3. « On sait que ça va être un match avec beaucoup plus d’impact, beaucoup plus de duels », avoue Raimana Li Fung Kuee, le capitaine de l’équipe. Les Tiki Toa se disent « préparés » à « peut-être cette répétition avant la finale ».

Cette rencontre, match phare de cette 2e journée, promet en tout cas plus de spectacle. Elle est prévue à 16 heures au parc Aorai Tinihau. Deux heures avant les spectateurs pourront apprécier le face-à-face qui opposera Tonga à Fidji.