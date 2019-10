27 ans après, le Prairial de retour à Rapa

En septembre dernier, la frégate de surveillance de la Marine nationale, Prairial, a effectué une mission sur l’île de Rapa. La deuxième depuis 1992, date de l’arrivée du navire en Polynésie. L’occasion de faire une rencontre inédite d’une personne nommée…Prairial !

La frégate de surveillance Prairial était du 21 au 24 septembre dernier sur l’île de Rapa aux Australes. Il s’agissait d’une première escale dans la campagne 2020 menée par la frégate. Mais une escale à noter tout de même puisque c’est seulement la deuxième fois que le Prairial se rend sur l’île des Australes. La première fois étant en 1992, à l’arrivée du navire en Polynésie. À l’époque, le Prairial avait transporté 141 personnes à Papeete pour le Heiva. Parmi les voyageurs, une femme enceinte avait accouché le lendemain de leur arrivée. Les parents avaient décidé d’appeler leur enfant Prairial. Enfant maintenant âgé de 27 ans donc, et qui a été présenté aux actuels membres d’équipage.

Pour cette escale exceptionnelle, le navire a transporté plusieurs dizaines de mètres cube de fret. Le médecin du bord a également appuyé l’infirmerie de Rapa sur des cas urgents. Et les quelques jours passés à Rapa ont permis aux marins de réaliser quelques réparations mécaniques et électriques ainsi qu’un nettoyage des déchets sur le quai. Des travaux remerciés par deux repas avec la population et un tournoi sportif.