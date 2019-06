29 juin : six personnalités reçoivent l’ordre de Tahiti Nui

Six personnalités ont été faites chevaliers dans l’Ordre de Tahiti Nui samedi 29 juin, à l’occasion des célébrations de la Fête de l’autonomie. La promotion 2019 met à l’honneur plusieurs personnes du secteur de la santé.

Charles Tetaria, 72 ans, est d’abord l’un des plus célèbres athlètes de Tahiti. Intégré dans l’équipe de France d’athlétisme à 15 ans, il est médaillé aux championnats de France et d’Europe, ainsi qu’aux jeux du Pacifique. Il détient toujours les records de Polynésie française en saut en longueur et en 110m haies. Il est l’un des premiers Polynésiens docteur en médecine. Il a exercé 20 ans au Centre de transfusion sanguine, à l’Institut Malardé, et dans un laboratoire d’analyses biologiques. Il a été trois fois ministre de la Santé, en 1982, 2007 et 2012. En 2017, il est entré à l’Académie tahitienne. Il a d’ailleurs élaboré, pendant près de 10 ans, un lexique médical tahitien-français qui fait référence.

Pauline Niva, 59 ans, est native de Tikehau. Elle entre à la Direction de la santé en 1983 où elle est en charge de la communication. À ce titre, elle met sur pied les campagnes de sensibilisation où sa maîtrise du reo Tahiti est précieuse. Elle est aussi conseillère municipale de Faa’a depuis 2008, où elle est en charge de la santé, de l’hygiène et de la salubrité, et formatrice au Syndicat pour la promotion des communes.

Dominique Marghem, 71 ans, est arrivé au fenua en 1976 en tant que médecin militaire. Il a ensuite exercé à Bora Bora et Raiatea jusqu’en 1991, avant de devenir directeur de l’hôpital de Uturoa jusqu’en 1995. Il est nommé directeur adjoint de la Santé jusqu’en 2001, puis dans divers cabinets ministériels, et termine sa carrière en 2012 après deux ans à la tête de la direction de la Santé.

Georges Kelly, 80 ans, est né aux îles Cook. Sportif accompli, il a été secrétaire général de l’Union chrétienne des jeunes gens (1970-76), puis directeur de la Maison de la jeunesse et de la culture de Pirae (1977-82). Il est à l’origine de la Foire agricole, de la première participation de Tahiti à la Foire agricole de Paris, ou encore du premier club de va’a de Pirae. Il a contribué à créer le conseil du scoutisme polynésien, qu’il préside depuis 2015. Georges Kelly a été ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’Éducation et de l’Artisanat (1984-86), puis de la Culture et de l’Artisanat (1987-91).

Michel Gay, 77 ans, a connu la Polynésie en tant que militaire, notamment au laboratoire de radiologie du CEP. Atteint très jeune d’une sclérose en plaques, il revient au fenua pour sa retraite en 1988, et s’engage dans le travail associatif en faveur du handicap, notamment au sein de l’association Huma Mero. Il est à l’origine d’un centre de renseignements, d’un service de transport dédié, et de la première auto-école pour personnes handicapées. Il est chevalier dans l’ordre national du mérite depuis 1993. En 1994, il devient président des Ateliers pour la formation professionnelle (APRP).

Le colonel Sandrine Attia, 45 ans, est le chef de corps du RSMA en Polynésie française depuis juillet 2017. Elle est chevalier de la Légion d’honneur depuis 2013. Elle est saluée notamment pour « la synergie (…) entre les différents services de l’État et du Pays » qu’elle a contribué à mettre en place.