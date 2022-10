29e décès sur les routes du fenua

Vers six heures du matin ce mercredi, un accident s’est produit à hauteur du rond-point des rues Afarerii et Abbée Rougier, près du magasin Araka, à Pirae. Une camionnette aurait roulé sur un quinquagénaire alors à terre, et qui est décédé sur le coup.

Selon nos confrères de TNTV, les premiers témoignages indiquaient que la victime, un quinquagénaire, était déjà à terre lorsqu’une camionnette lui aurait roulé sur la tête. Admis à l’hôpital en état de choc, le conducteur aurait indiqué ne pas avoir vu l’homme couché sur la chaussée, précisant qu’il roulait à allure modérée. Ce que semble corroborer les premiers éléments de l’enquête, selon lesquels la victime aurait pu chuter au moment où le véhicule passait ou qu’elle était déjà à terre. Ce nouveau drame porte à 29 le nombre de décès sur les routes polynésiennes depuis le début de l’année. En 2021, 30 victimes d’accidents de la route avaient été recensées en 12 mois.