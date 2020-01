Flosse candidat à Papeete : la justice tranchera la semaine prochaine

Comme promis, Gaston Flosse s’est adressé à la justice pour obtenir son inscription sur les listes électorales de Papeete, après le refus de la commission électorale. La réponse est attendue pour le 28 janvier.

Gaston Flosse, qui veut briguer la mairie de Papeete pour « faire tout ce qui n’a pas été fait » par Michel Buillard, avait déposé son dossier d’inscription sur les listes électorales de la ville le 5 décembre dernier. Le 9 décembre, Michel Buillard lui signifiait son refus par un courrier, dans lequel il contestait la véracité de l’installation de Gaston Flosse et sa compagne, Pascale Haïti, dans un studio sous-loué dans l’immeuble Wohler, au sein des locaux occupés par le Tahoeraa Huiraatira. Il contestait également le décompte de temps fait par Gaston Flosse pour justifier de 6 mois de résidence à Papeete nécessaires à l’inscription. « Complètement à côté de la plaque, » jugeait Gaston Flosse.

« Mettez-vous à sa place, disait Gaston Flosse à Radio1, je crois qu’il a peur, oui… » à propos de Michel Buillard. La commission électorale de la commune avait ensuite confirmé la lecture du maire de Papeete, le 10 janvier dernier. Quatre voix contre l’inscription et une voix pour. Une décision à laquelle Gaston Flosse s’attendait, puisqu’il avait évoqué dès le dépôt de sa demande d’inscription qu’il porterait l’affaire en justice en cas de refus de la mairie.

C’est donc ce mardi que Gaston Flosse et Pascale Haïti se sont rendus au tribunal de première instance. La justice devra trancher entre les deux interprétations des textes relatifs à la durée de résidence requise, celle de Michel Buillard et celle de Gaston Flosse. La justice a 8 jours pour rendre sa décision, soit mardi 28 janvier au plus tard.