33 groupes en lice pour le Heiva i Tahiti 2020

Les groupes en compétition Catégorie Danse : 15 groupes Hura ava tau : O Tamari’i Afareaitu, Garutoa Anaa, Tamanui Ha’apapa’ura No Tahiti, Ohi’u Maeva, Tamarii Mata Faa’iho, Teahinui, Pupu Ori Tamari’i Vaira’o, Tamari’i Tautira I Te Hiti Raa O Te Ra, Te Manuia, Hana et Kurahei Hura tau : Tahiti Ora, Hei Tahiti, Heikura Nui et Temaeva Catégorie chants : 18 groupes Tārava Tahiti : Te Noha No Rotui, O Tamari’i Afareaitu, Tamari’i Outuaiai, Tamari’i Teahupo’o, Tamari’i Mataiea, Te Pape Ora no Papofai, Reo Papara et Tamari’i Tautira I Te Hiti Raa O Te Ra Tārava Raromata’i : Tamari’i Ra’ahiti, Tamari’i Mata Faa’iho, Tamari’i Mahina Raromata’i, Tamari’i Maharepa et Te Manuia Tārava Tuha’a Pae : Tamanui Ha’apapa’ura No Tahiti, Tamari’i Tuhaa Pae No Mahina, Tamanui Apatoa No Papara, Eirima et Tamarii Rapa No Tahiti.