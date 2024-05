33e Triathlon des entreprises : tous les podiums, tous les résultats

Le Triathlon des entreprises a rassemblé ce mercredi 400 équipes et 1200 participants, un record national pour ce type d’épreuve. Chez les entreprises, le trio masculin d’EDT l’a emporté tandis que le CHPF domine le classement Vahine et l’équipe du Café Maeva s’impose en mixte. Du côté des « uniformes », la police nationale est arrivée devant en mixte et chez les vahine, mais c’est la gendarmerie qui l’emporte chez les hommes et au scratch. Les podiums et les résultats détaillés en fin d’article.

« De la compétition mais sans pression ». Voilà comment les organisateurs définissent l’esprit du Triathlon des entreprises qui fêtait ce mercredi 1er mai sa 33e édition. La Fédération Tahitienne de Triathlon, aux manettes de l’organisation, l’avait annoncé, cette cuvée serait bonne, au moins en terme chiffres. Elle n’a pas menti. 400 équipes et donc 1200 participants se sont passés le relais, des 5 km de course à pied aux 16 km cyclisme puis aux 600 mètres de nage. Une centaine d’autres trios s’étaient inscrits en liste d’attente durant les derniers jours pour tenter d’obtenir leur place. Après le record « local » de 2023, cette édition crève aussi un plafond national : « Il y a une bonne dizaine de triathlons des entreprises en France, et apparemment personne n’attire autant », se félicite Remy Segard, directeur technique de la FTT.

Encourager le sport en entreprise toute l’année

Mais la réussite de l’évènement se jauge surtout à l’ambiance, aussi sportive que festive pendant toute la matinée au complexe Boris Léontieff et sur les routes, la plage et le lagon d’Arue. « Il y a l’envie de gagner, mais si ça prend de l’ampleur, c’est parce que tout le monde est content d’être là, tout le monde est motivé avec son entreprise, c’est un magnifique évènement », décrit Raimana Vivish, qui, avec son équipe d’EDT signe une sixième victoire cette année. La Fédération sait bien que tout le monde n’est pas venu pour une médaille : selon un sondage chez les participants, à peine 5% des équipes qui sont « vraiment là pour la compétition ». Et c’est tant mieux.

Car l’objectif, c’est avant tout de promouvoir le « sport – santé ». « Ce qu’on souhaite c’est que les salariés puissent accéder au sport facilement au sein de leur entreprise, reprend Rémy Segard. Il faut savoir que le triathlon des entreprises a été labellisé par l’État dans le cadre de la grande cause nationale du sport-santé. Beaucoup ce sont entraînés quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant. C‘est vraiment un moyen pour nous de pouvoir donner et permettre aux gens de pratiquer du sport au quotidien ».

Au quotidien et dans l’année, puisque les habitudes d’entrainement et les groupes formés, et les discussions de motivation à la machine à café ne se perdent généralement pas tout de suite. Pour récompenser les entreprises qui mettent en avant le sport, le triathlon remet chaque année un trophée de la société la plus représentée. Ce mercredi, c’est la Socredo qui l’a soulevé, avec pas moins de 18 équipes alignées. « C’est plus que les autres années, mais moins que l’année prochaine », promet le directeur général délégué Vincent Fabre.

Porte d’entrée pour la fédé

L’épreuve est aussi moyen aussi de faire connaitre le triathlon et les autres sports enchaînés, comme le Swimrun qui connait lui aussi un beau succès. « C’est vrai que c’est une très bonne vitrine pour nous, reconnait le cadre de la fédé. On sait que le va’a à la Hawaiki Nui, le foot a les tournois interîles, maintenant si on demande à quelqu’un ‘est ce que tu connais le triathlon’, il va tout de suite dire ‘le triathlon des entreprises’, donc c’est un vrai moyen de promouvoir notre discipline sur le fenua ».

Rendez-vous l’année prochaine avec encore plus d’équipe ? À voir. La demande est là, mais la FTT, sans Rémy Ségard qui va bientôt quitter ses fonctions, veut tout de même limiter le nombre de participants pour ne pas faire exploser les budgets, les besoins de bénévoles et de sécurité. « Je pense qu’on peut quand même monter à 500, mais ça sera une limite », lâche tout de même le directeur technique.