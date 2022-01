34 cas de variant Omicron actifs au fenua

La présidence a fait ce mardi un point de situation sur la circulation du variant Omicron en Polynésie française depuis les premiers cas détectés au début du mois de décembre 2021. On dénombre à ce jour 34 cas actifs de type Omicron, dont 10 cas « autochtones », c’est-à-dire non liés à des voyages à l’étranger.

La présence du variant est clairement identifiée dans plusieurs iles, pour l’essentiel sur des personnes revenant de voyage aux États-Unis et détectées à leur arrivée à l’aéroport de Faa’a. Sur les 130 cas actifs figurant dans le dernier carré épidémiologique publié hier, on recense aujourd’hui 34 cas de variant Omicron (incluant un cas suspect de Tubuai en attente de confirmation). Sur ces 34 cas, une dizaine de cas sont autochtones, c’est-à-dire non liés à des personnes ayant voyagé, et ont été identifiés en particulier à Raiatea (5 cas) et à Bora Bora (5 cas).

Le Pays en profite pour tacler Gaston Tong Sang : « L’ile de Bora Bora est à ce jour la plus touchée avec un total de 20 cas actifs dont 5 cas autochtones. Ces chiffres viennent démentir les propos du maire de Bora Bora qui affirmait récemment sur radio Bora Bora qu’il n’y avait pas de cas de variant Omicron sur son île. Ces données étaient pourtant portées à la connaissance de tous » , indique le communiqué de la présidence.

Aux Iles Du Vent, quelques cas sont recensés : on compte une hospitalisation détectée Covid lors de son entrée au CHPF de Taaone, mais pas en réanimation ; aucun cas à l’hôpital de Taravao ; aucun cas à l’hôpital de Moorea. En revanche à Moorea, 4 cas de Covid actifs sont connus sur l’ile, tous isolés à domicile. Aucun cas n’a été déclaré sur l’île de Maiao depuis le début de la pandémie.

Aux Iles Sous Le Vent, l’hôpital de Raiatea ne compte aucune hospitalisation de cas de Covid. En revanche l’île compte 5 cas actifs autochtones recensés, dont 3 isolés à Raiatea, et 2 isolés à Papeete. Quatre d’entre eux revenaient de voyage aux USA. À Bora Bora, on compte à ce jour 20 cas actifs dont 3 nouveaux cas recensés aujourd’hui : 15 importés et 5 autochtones. Les îles de Huahine, Maupiti ne comptent aucun cas recensé. À Tahaa, un couple de touristes a été isolé.

Ces données évoluent régulièrement du fait des sorties d’isolement et de la détection de nouveaux cas, elles doivent donc être interprétées avec prudence.

Avec communiqué de la présidence