350 sans-abris fêtent Noël à la présidence

Plusieurs centaines de personnes sans domicile fixe ont été conviées à partager un repas de Noël ce jeudi soir à la présidence. Cette année près de 350 personnes sans domicile fixe ont été recensées par les associations et le gouvernement a créé un bureau des sans-abris au sein de la DSFE.

Près de 500 repas ont été distribués, jeudi soir à la présidence. Comme chaque année, les sans domicile fixe de la zone urbaine ont été conviés à fêter Noël sous le grand chapiteau de la présidence. Des hommes et des femmes de tout âge, pour qui un repas servi et pris autour d’une table, qui plus est à la présidence, « est déjà un honneur ». Selon Maiana Teihotu, présidente de l’association Te Torea, la majorité d’entre eux ont été préalablement recensés et invités spécialement pour l’occasion. Un rendez-vous pour lequel ils ont donc pris le temps de s’apprêter.

Et si ce repas, offert par le gouvernement, leur a apporté un moment de joie, la problématique de la rue, elle, est toujours présente. Aujourd’hui, dans la zone urbaine, 350 personnes sans domicile fixe ont été recensées au travers des associations qui œuvrent depuis des années pour les réinsérer. Depuis septembre, le gouvernement a créé un bureau des sans-abris, une nouvelle cellule qui prend place au sein de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité. Selon la ministre Virginie Bruant, elle vient en soutien aux associations pour notamment « lever certains verrous ».

Une cellule composée de seulement deux personnes, qui devra donc, selon les acteurs du milieu associatif, faire le lien entre plusieurs centaines de sans-abris et les structures diverses comme l’OPH ou le SEFI. Depuis son ouverture, elle aurait déjà permis à quelques-uns d’entre eux de sortir de la rue.