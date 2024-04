38 écoles inscrites au Taupiti Ana’e

Quatre écoles seulement la première année et 38 cette année. Un beau succès pour le Taupiti Ana’e ou Heiva des écoles qui permet à de nombreux élèves, enfants et adultes, de célébrer leur culture et de fouler les scènes de To’ata et du Grand théâtre.

Le Taupiti Ana’e se déroulera du 30 mai au 9 juin sur la scène de To’ata et au Grand théâtre de la Maison de la culture. 38 écoles sont inscrites cette année pour cette exhibition où la compétition est absente mais pas l’exigence : chacune veut montrer son savoir-faire et essayer de séduire d’éventuels futurs élèves. L’événement est un tremplin pour de nombreux enfants, comme l’explique le directeur de la Maison de la culture, Vaitua Tokoragi : « J’en parlais encore ce matin à une chef de groupe du Heiva i Tahiti, beaucoup d’écoles justement ont permis ensuite de passer sur des événements comme le Hura Tapairu ou le Heiva i Tahiti. Ce sont des écoles qui permettent l’émergence de jeunes artistes, de jeunes talents. Même plus que ça, on parlait de 4 écoles au début et aujourd’hui 38, certains jeunes qui ont grandi pendant ces 30 ans, qui ont fait le Heiva i Tahiti et le Hura Tapairu sont désormais directeurs ou directrices d’écoles. Cet événement-là a permis de mettre tout ça en place. »

La Maison de la culture fêtera également les 30 ans de l’événement avec un ‘aparima dansé par l’ensemble des directrices et des directeurs des écoles qui participent à l’événement cette année. Makau Foster et Moeata Laughlin, parmi les premières à avoir participé au Heiva des écoles, prendront la parole pour raconter leurs meilleurs souvenirs et quelques anecdotes. Les 30 bougies d’un gâteau amené sur scène seront soufflées par tous ces participants puis deux élèves de chaque école danseront ensemble un ‘ōte’a dynamique.

Le gala du conservatoire: un hommage à John Mairai

Ces célébrations continueront avec le traditionnel gala du conservatoire artistique de la Polynésie française qui rendra hommage à son professeur disparu, John Mairai. Plus de 1 000 élèves présenteront différents tableaux avec de la danse, du chant, des percussions et du orero mais surtout ils seront tous rassemblés pour une scène commune, une danse chère au cœur de John Mairai, appelée le rauti fenua. « On a déjà l’un des plus grands pupu himene avec 400 à 500 élèves qui chantent tous en même temps. C’est un exploit de les faire danser tous en même temps car les petits en initiation ont dû apprendre toute l’année les pas du rauti fenua je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et les réunir tous ensemble comme ça, c’est quelque chose d’exceptionnel, ce sera d’une beauté fabuleuse et on sera tous très émus. »

Ce sera donc du 30 mai au 9 juin pour le Heiva des écoles et le 22 juin pour le gala du conservatoire. La billetterie est ouverte à partir de demain, 9 heures, en ligne ou sur place. Un live streaming payant sera également proposé grâce à un partenariat avec TNTV à cette adresse.