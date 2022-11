3e Pacific Buzz Night avec les jeunes entrepreneurs

La troisième édition des « Pacific Buzz Nights » se tient jeudi 17 novembre : l’occasion de rencontrer et d’échanger avec de jeunes entrepreneurs polynésiens avant de se lancer dans son propre projet.

Vous voulez devenir entrepreneur et vous ne savez pas à quoi vous attendre ? Pacific Ventury organise jeudi 17 novembre, de 18 à 20 heures au café Maeva, une rencontre avec trois jeunes qui ont sauté le pas avec succès : Cédric Chan, de Foodease, Marine Cianfarani de la brasserie Hoa, et Tania Valencourt de Maison Valencourt.

Dans un cadre informel et un verre à la main, cette troisième édition des Pacific Buzz Nights est la version « IRL » (in real life) du podcast éponyme de Pacific Ventury. Chacun dans son domaine évoque ses inspirations, ses débuts, sa confrontation avec la réalité du monde de l’entreprise, les erreurs à éviter, et bien sur les joies d’une réussite construite de ses propres mains.

Les billets pour la soirée, qui donnent droit à une boisson, sont disponibles ici.