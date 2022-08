L’association TEDxPapeete organise la 3e édition des TEDCircles : un afterwork qui abordera trois sujets : « Faire des rencontres au fenua », « Citoyen, entre devoirs et pouvoirs », et « Cohabiter avec le vivant dans la maison ».

TEDxPapeete poursuit son action en Polynésie : au-delà des conférences TEDTalks, elle organise aussi les TEDCircles, des rencontres informelles et plus intimistes. Mais « l’esprit n’en est pas moins le même : échanger des idées qui méritent d’être diffusées, pour un partage d’opinions constructif, dans la bienveillance et le respect», et les modérateurs formés par l’association sont là pour s’en assurer et faire circuler la parole.

La prochaine édition se tient mardi 16 août à partir de 17h15 à la Maison James Norman Hall de Arue. Trois sujets seront abordés : « Faire des rencontres au fenua » – un début de réponse, c’est évidemment d’assister aux TEDCircles – « Citoyen, entre devoirs et pouvoirs », un sujet toujours d’actualité alors que les campagnes électorales se suivent et se ressemblent, et « Cohabiter avec le vivant dans la maison », thème volontairement large qui pourrait bien susciter des discussions amusantes, qu’il s’agisse de votre chéri (e), de votre belle-mère, de votre chat trop mignon ou de votre gecko en résidence.

Particularité des TEDCircles, la participation est libre : « chacun est libre d’accorder une contribution qui lui semble juste », disent les responsables. En revanche, le nombre de places étant limité, il est impératif de s’inscrire en ligne avant le 14 août. En fin de soirée, un buffet vegan et sans alcool sera offert.

Pour tous renseignements et contacts, rendez-vous sur la page Facebook de l’association.