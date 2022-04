4 artisans d’art polynésiens exposés à Paris

Pour la première fois, la Biennale internationale des métiers d’art et création, qui se tient au Grand Palais, à Paris, du 9 au 12 juin prochain, va accueillir 4 représentants de la scène artistique polynésienne. Deux d’entre eux se rendront sur place.

Car il s’agit bien d’art, pour ces créateurs qui vont bien au-delà de la simple pratique artisanale. Les sélectionnés se démarquent, dit la directrice du Musée de Tahiti et des îles, Miriama Bono, par leur capacité à se dépasser et à sortir de leur zone de confort. Elle explique que l’enjeu est grand, car cette Biennale qui compte plus de 500 exposants attire de nombreux amateurs et collectionneurs du monde entier.

Les quatre artisans d’art ont été sélectionnés en 2021, à l’occasion de la venue du commissaire d’exposition de la Biennale. Ils proposeront chacun leurs propres créations, une vingtaine au total, ainsi qu’une œuvre commune réalisée par trois d’entre eux, qui ne sera révélée qu’à Paris. Leur participation est rendue possible par le soutien du ministère de la Culture, de la Direction de la culture et du patrimoine, et du Service de l’artisanat traditionnel, ainsi que d’Air Tahiti Nui.

Le public parisien pourra ainsi découvrir une dizaine d’œuvres de Ken Hardie, révélé au public polynésien l’an dernier après son retour de Provence où il avait suivi une formation de tourneur sur bois ; Heremoana Buchin, connu pour son travail de gravure sur nacre qui lui a valu plusieurs prix, a choisi mêler bois et nacre pour l’occasion, et présentera aussi un aquarium de poissons nacrés ; Vaihere Tauraa, diplômée du Centre des métiers d’art où elle enseigne depuis 2016, présentera une installation sur le thème de la couronne, mêlant matières organique et plastique recyclé ; enfin Vainui Barsinas, originaire de Rapa, montrera son travail sur le roseau, de sa forme brute à sa version la plus travaillée et les multiples façons de le tresser. C’est elle, avec Ken Hardie, qui sera présente à Paris. « C’est vraiment une grande ouverture pour moi d’aller rencontrer les artistes, découvrir ce qu’ils présentent. Je vais amener le soleil au Grand Palais, » dit-elle en parlant d’une pièce ronde tressée inspirée par la lumière du soleil.