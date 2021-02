400 aides au permis de conduire en 2021

Le Pays a débloqué une enveloppe de 38 millions de francs pour renouveler son aide au permis de conduire. Le dispositif est réservé aux jeunes demandeurs d’emploi, étudiants ou en situation précaire.

« Essentiel » à l’autonomie et à l’insertion professionnelle, et pourtant difficilement accessible financièrement. Le Pays n’ignore la problématique de nombreux Polynésiens, et notamment des jeunes, en matière de permis de conduire. Raison pour laquelle, depuis 2019, une « aide à l’obtention du permis » est proposée en partenariat avec une quinzaine d’auto-écoles conventionnées du fenua. Un dispositif par lequel le Pays prend en charge 83% du coût de la formation au permis B, soit 95 000 Fcfp, 20 000 Fcfp restant à la charge du candidat. Pour 2021, 38 millions de francs ont été affecté au programme, ouvrant donc des droits pour environ 400 bénéficiaires.

L’aide à l’obtention du permis est réservée aux jeunes de 18 à 30 ans « sous condition de ressources ». Elle cible avant tout les demandeurs d’emploi (inscrits depuis au moins 6 mois au SEFI), les bénéficiaires d’une aide à l’emploi, les jeunes en formation ou en situation d’apprentissage, ainsi que les personnes en situation de handicap.

La phase de constitution des dossiers a été lancée ce 23 février et durera jusqu’au 7 mars. Les formulaires doivent être téléchargés sur le site service-public.pf ou retirés au guichet d’accueil du bâtiment A de la Direction des transports terrestres, à Taunoa. Les dossiers pourront ensuite être déposés, dans une enveloppe fermée, du 8 au 19 mars (du lundi au jeudi, de 7h30 à 14h30 et 13h30 le vendredi). Pour tout renseignement, la section des permis de conduire est joignable au 40 50 20 67.

Avec communiqué.