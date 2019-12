400 enfants fêtent Noël avant l’heure

400 enfants venus de différentes communes de Tahiti ont fêté ce jeudi, Noël avant l’heure. Cela grâce à Rodolphe Tutairi, policier de profession et Père Noël de cœur.

Cela fait 31 ans que Rodolphe Tutairi, policier à la retraite, se transforme en Père Noël à la période des fêtes. 31 ans qu’il offre deux journées récréatives à des enfants âgés de 5 à 9 ans, cela soutenu par le Contrat de Ville et différents partenaires sociaux.

Son plus grand cadeau, c’est de voir que chaque année, il y a « une quinzaine d’enfants qui n’ont jamais été au cinéma, les jouets, n’en parlons pas, et cela me fait chaud au cœur de pouvoir leur offrir cela. »

Après un petit déjeuner copieux à la résidence du Haut-commissaire, les enfants se sont rendus en car au Majestic, pour une projection spéciale en leur honneur. Marie Dupont, la directrice du cinéma offre, comme chaque année, ce cadeau aux enfants.

Après le cinéma, les enfants se rendront au PK 18 pour des jeux de plage, puis à la Mairie de Papeete où le Père Noël les attendra avec une hotte remplie de cadeaux. Mais ce sont les enfants qui en parlent le mieux.

Pour ceux qui voudraient rencontrer le Père Noël, sachez qu’il sillonnera cet après-midi à partir de 12h30, les quartiers prioritaires de Papeete au guidon de sa Harley-Davidson pour une grande distribution de bonbons.