400 millions pour les projets innovants en Polynésie

La Polynésie française rejoint le plan d’investissement national France 2030, pour soutenir les projets d’innovation, les projets de filières, et les projets d’ingénierie et de formation professionnelle. Une enveloppe de 400 millions de francs, cofinancée à parité par l’État et le Pays, est disponible pour les 5 prochaines années. Un séminaire d’information ouvert aux acteurs économiques innovants se tient lundi 2 décembre à l’hôtel Hilton de Faa’a, où ils trouveront les représentants de l’Etat, du Pays, de BPI France, de la Banque des territoires et de l’Ademe. Il est même encore temps de candidater au titre de l’année 2024.

Le plan « France 30 », doté de 54 milliards d’euros – 6 444 milliards de Fcfp – se déploie en Polynésie, suite à un accord mis en place entre l’État et le Pays. Il vise à « transformer durablement des secteurs clefs de notre économie par l’innovation technologique.»

Les appels à projets sur le plan national concernent une dizaine de thématiques, dont la souveraineté alimentaire, la décarbonation de l’industrie ou la connaissance des grands fonds – ce dernier thème a déjà permis à des lauréats de Polynésie de bénéficier du dispositif.

Mais le volet « régionalisé » est à présent en place, après la signature d’une convention au 3e trimestre et un premier comité de pilotage la semaine dernière : 400 millions de Fcfp, apportés moitié par l’État et moitié par le Pays, avec le concours de BPI France et de la Banque des territoires, seront disponibles sous forme de subvensions d’ici 2030 sur des thèmes spécifiques : les projets d’innovation, les projets de filières, et les projets d’ingénierie et de formation professionnelle. Et « si on arrive à bien consommer notre dotation, l’État pourra mettre deux fois plus », dit le secrétaire général adjoint du Haut-commissariat, Étienne de la Fouchardière, pour atteindre un total de 600 millions de Fcfp.

Pour faire connaître le dispositif et inciter « tous les acteurs de l’écosystème de l’innovation » à poser leur candidature, un séminaire est organisé lundi 2 décembre à l’hôtel Hilton, où les représentants de l’Etat, du Pays, de BPI France et de la Banque des territoires actuellement en Polynésie, ainsi que de l’Ademe. Côté innovaters, on y verra sans doute les personnes impliquées dans le projet Nahiti de l’Université de la Polynésie française, mais Étienne de la Fouchardière rappelle aussi que les acteurs des secteurs clés identifiés par le Pays – tourisme, numérique, économie bleue et préservation de l’océan – sont invités à y participer. Il est d’aielleurs encore temps de candidater au titre de l’année 2024. Les appels à projets opérés par Bpifrance sont ouverts jusqu’au 31 décembre 2026. Le dépôt, la relève et l’instruction des projets sont effectués au fil de l’eau pour les projets d’innovation, tous les trois mois pour les projets de filières.