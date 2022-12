46 nouveaux citoyens français accueillis au Haussariat

Quarante-six personnes naturalisées étaient réunies lundi au Haussariat pour une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.

Cécile Zaplana, secrétaire générale adjointe du Haut-commissariat et chef de la subdivision administrative des îles Australes, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a présidé lundi sous le fare potee de la résidence de Papeete, la cérémonie solennelle d’accueil dans la citoyenneté française.

Les tavana des communes de Arue, Papara et de Raiatea ont assisté à cette cérémonie, ainsi que des représentants des maires des communes de Papeete et Punaauia.

Les nouveaux citoyens français représentent tous les continents et sont originaires d’Allemagne, du Maroc, d’Algérie, de Russie, de Pologne, des États-Unis, du Royaume Uni, de Madagascar, de Suisse, d’Australie, de Thaïlande, du Brésil, des Philippines, du Venezuela, de Belgique, de Taïwan , d’Espagne, du Danemark, d’Afrique du Sud, du Mexique, de Turquie, de Chine, de Colombie, de Roumanie, d’Argentine, de Tonga, d’Arménie, du Monténégro, de Slovaquie et de Nouvelle Zélande.

« La France est fière de vous accueillir »

Madame Cécile ZAPLANA, a salué le choix des nouveaux citoyens, d’intégrer la communauté nationale française, il s’agit d’un choix intime, guidé par des convictions très personnelles. Elle a rappelé que devenir un citoyen français donne des droits mais également des devoirs et des obligations, tels que de maîtriser la langue française et de partager la culture et les enjeux de la Nation. Chacun d’entre eux s’est vu remettre les livrets d’accueil « Charte des droits et devoirs du citoyen français » dans la citoyenneté française.