4980 croisiéristes attendus cette semaine à Papeete

Le port et le front de mer de Papeete vont connaître du mouvement cette semaine. Trois paquebots de croisière, dont le Carnival Legend arrivé ce lundi matin, vont accoster dans la capitale et débarquer près de 5 000 croisiéristes. Animations et prestations de danse à la descente des navires donneront aux croisiéristes un avant goût de Tahiti et de ses îles.

Le Carnival Legend arrivé ce lundi matin compte à son bord 2120 passagers et 930 hommes d’équipage. Le navire reprendra la mer en direction de Moorea le mardi 2 octobre, puis voguera vers Bora Bora le mercredi 3.

Deuxième paquebot à venir accoster, le Golden Princess. Celui-ci arrivera le vendredi 5 octobre à 8 heures avec à son bord 2 600 passagers et 1 120 membres d’équipages. Le navire quittera Papeete le samedi à 5 heures du matin pour Moorea où son arrivée est prévue pour 8 heures.

Troisième et dernier paquebot, de taille un peu plus modeste, L’Austral qui lui accueille à son bord 260 passagers et 180 hommes d’équipage. En provenance de Bora Bora, Tahaa et Moorea, le navire arrivera à Papeete le vendredi 5 octobre à 19h pour repartir le samedi à 18 heures vers Fakarava puis l’Archipel des Gambiers où il terminera son périple dans les eaux polynésiennes.