5 vols Air France par semaine à partir du 28 mars

Dès le 28 mars prochain, Air France passera de 3 à 5 rotations hebdomadaires, toute l’année, sur la route Paris-Papeete via Los Angeles.

Le conseil des ministres a validé le futur programme de vols d’Air France, qui effectuera à partir du 28 mars prochain 5 rotations hebdomadaires entre Paris et Papeete.

En 2019, après un léger tassement en 2018 suite à l’arrivée de French bee et United Airlines, Air France avait légèrement amélioré ses résultats sur la route historique Paris-Papeete et montrait « les résultats les plus élevés en termes de remplissage de l’ensemble des transporteurs aériens internationaux », dit Lionel Rault, directeur régional d’Air France : la moyenne annuelle était de 91%, avec très peu de variation entre haute et basse saison, et « nous envisagions déjà un développement de notre programme sur Papeete. » Les deux années suivantes, Covid oblige, ont été moins bonnes mais n’ont pas douché l’optimisme d’Air France : « Nous avons entamé des discussions à nouveau en 2021, à la fois pour aider le pays à redémarrer après la crise sanitaire, mais surtout pour s’inscrire durablement dans l’économie polynésienne », explique Lionel Rault.

Des discussions qui ont porté leurs fruits, puisque le conseil des ministres de mercredi a validé le nouveau programme de vol d’Air France : dès le 28 mars, Air France passera de 3 à 5 rotations par semaine. En plus des vols mercredi, vendredi et dimanche matin, Air France décollera de Papeete également les lundi et jeudi matin. Selon Lionel Rault, l’attrait de la Polynésie n’a pas faibli, et la demande est bien là.

Car ce ne sont pas seulement les marchés français et européens qui sont visés : Air France a pour partenaires KLM, Delta (É-U), West Jet (Canada), Virgin Atlantic (Royaume-Uni) et Aeromexico, qui peuvent acheminer vers Paris ou Los Angeles une clientèle importante. Lionel Rault ne cache pas qu’Air France, concurrent direct d’Air Tahiti Nui, a du « argumenter sa demande » mais, dit-il, « je crois que la décision qui a été prise en conseil des ministres prouve que c’est l’intérêt général de la Polynésie qui doit prévaloir, et je salue la décision du gouvernement en ce sens. »

Cette capacité aérienne augmentée sera-t-elle réellement durable ? Il faut préciser aussi qu’alors que la crise sanitaire s’éternise, toutes les destinations ne sont pas encore accessibles. L’Asie, notamment, reste en grande partie fermée aux touristes. Les grandes compagnies aériennes redéployent donc leurs appareils et leurs équipages sur les destinations qui sont ouvertes. Et un autre facteur vient de s’inviter dans l’équation : le conflit en Ukraine, qui fait déjà monter les prix du pétrole.