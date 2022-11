50 ans du Taapuna Surf Club : une rétrospective pour préparer l’avenir

Le Tapuna Surf Club fête ses 50 ans. L’occasion pour ceux qui ont écrit et écrivent encore l’histoire du club de se retrouver, de se remémorer leurs jeunes années mais aussi d’impulser un nouveau souffle pour les 50 années à venir.

Déjà un demi-siècle que le Taapuna Surf Club fait vibrer les amoureux de glisse du fenua. Créé un 18 novembre 1972, ce club de Punaauia fait partie des plus anciennes associations sportives du fenua. C’est aussi le deuxième plus ancien club de surf de Polynésie, né cinq ans après le Tahiti iti Surf Club. Pour marquer les 50 ans, le bureau de l’association a réuni vendredi ceux qui ont écrit l’histoire du club. Un moment d’émotion et de partage pour des retrouvailles « qui font chaud au cœur ». Léopold Ateni, le fondateur du club, Arsène Harehoe, ancien président ou encore Jean-Christophe Shigetomi le président d’honneur du club, n’ont pas manqué ce rendez-vous. « Tout le monde a pu apprécier ce moment avec des souvenirs qui ont été évoqués, surtout de la part de Léopold. Aujourd’hui, on a pu mettre les fondations et c’est parti pour se retrouver dans 50 ans », dit Lionel Teihotu.

Et pour fêter la longue vie du club, rien de mieux qu’une compétition dédiée aux 7-8 ans et 15-16 ans « pour marquer la passation » à cette jeunesse. Elle réunira 50 jeunes surfeurs entre les spots de Vaiparaoa, Orofara et Papara, en surf et body board, les 10 et 11 décembre prochains.