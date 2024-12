550 kg de cocaïne interceptés sur un navire de pêche à 1300km de Tahiti

L’équipage du Bougainville a contrôlé, le 23 décembre dernier, le chargement d’un navire de pêche battant pavillon espagnol dans le cadre d’une opération d’envergure menée sous l’autorité du Haut-commissaire de la République. Une mission qui a été rendue possible grâce à une coopération internationale et interservices, notamment entre l’Australian Federal Police et l’Office français antistupéfiants (OFAST). À bord du navire, les autorités ont découvert 550 kg de cocaïne dissimulés dans des ballots. Après des tests confirmant la nature de la cargaison, les 14 membres d’équipage, originaires d’Amérique du Sud, ont été placés en détention provisoire ce samedi matin. Le navire et sa cargaison ont été rapatriés à Papeete pour les suites judiciaires.

Plus d’infos à venir…