558 pieds de cannabis saisis et incinérés sur la côte Ouest

La gendarmerie a mené mardi une « opération de lutte contre les stupéfiants » à Papara et Teva I Uta.

Huit gendarmes de la brigade de Papara, 7 autres du détachement de surveillance et d’intervention de Faa’a… Au total, 15 militaires étaient engagés sur cette opération mardi. Comme l’explique le procureur de la République dans un communiqué, les autorités agissaient « sur renseignement », et visaient des plantations de cannabis repérées à Papara et Teva i Uta. « Cette opération a permis de localiser 2 plantations, de saisir 558 pieds de cannabis et de confondre 2 individus », qui font désormais l’objet de procédures judiciaires, précise le procureur. « Tous les stupéfiants saisis ont été détruits par incinération ».

Avec communiqué.