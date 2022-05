5ème saison du concours Voix des outre-mer : les inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai

Les inscriptions pour les auditions de la 5ème saison du concours Voix des outre-mer se clôtureront le 31 mai 2022. L’occasion pour rappeler que ce concours créé par le chanteur lyrique martiniquais Fabrice di Falco et Julien Leleu, président de l’association Les Contre-Courants, est ouvert à toutes les voix ultramarines et a entre autres pour objectif de réunir et mettre en échec toutes les formes d’exclusion.

Quand le contre-ténor martiniquais Fabrice di Falco et son complice de toujours Julien Leleu, président de l’association Les Contre-Courants ont décidé de créer le concours « Voix des outre-mer » pour mettre en valeur les talents vocaux ultramarins et permettre aux candidats de dépasser les barrières pour accéder au milieu fermé de l’opéra, personne ne pensait qu’ils pouvaient réussir et eux-mêmes ne s’imaginaient pas que leur bébé grandirait aussi précocement pour connaître un tel succès.

En effet, en 2021, ce ne sont pas moins de 500 chanteurs qui se sont inscrits pour auditionner, tous niveaux confondus, du débutant au diplômé du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Plus de 70 lauréats ont été formés pour les phases territoriales et 17 lauréats ont été retenus et se sont présentés à la finale nationale qui a eu lieu le 10 janvier dernier à l’opéra national de Paris.

C’est dire que ce concours « Voix des outre-mer » fait figure de tremplin pour les futures voix ultramarines du bel canto et de l’opéra. Car ce projet a pour but non seulement de détecter les futurs talents, mais également de les former en les familiarisant à la discipline de l’enseignement rigoureux de l’opéra. Il a aussi pour objectif d’accompagner les chanteurs déjà en formation dans la suite de leur parcours vocal et musical dans la perspective d’une carrière professionnelle.

Un parcours d’enseignement et de perfectionnement de haut niveau

Il faut dire que Fabrice di Falco et son équipe ne fait pas les choses à demi puisque à l’issue d’un parcours d’enseignement et de perfectionnement organisé par l’intermédiaire de masterclass, le maestro et son équipe technique présente les candidats à un jury de professionnels formé de directeurs de conservatoire, de directeurs d’opéras, de chefs d’orchestres, compositeurs, agents artistiques, journalistes, représentants de maisons de disques et chanteurs d’opéras lors des finales régionales puis de la finale nationale.

L’an dernier, plusieurs de ces professionnels, dont Alexander Neef, directeur de l’opéra national de Paris, Alain Lanceron, président de Warner Classics et Erato, Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique ou encore Karine Deshayes, chanteuse lyrique et lauréate des Victoires de la musique classique 2020, se sont déplacés pour apporter leur soutien aux candidats et au concours « Voix des outre-mer ».

Un concours ouvert à toutes les voix ultramarines

Comme pour les précédentes éditions, cette nouvelle saison du concours « Voix des outre- mer » est ouverte aux voix de l’ensemble des territoires d’outre-mer, aux ultramarins vivant dans l’hexagone et aux ressortissants de la francophonie. Il s’adresse aux chanteurs de tous niveaux et qui aiment la musique sous toutes ses formes.

Pour rappel, c’est le chanteur d’origine haïtienne Angélord Blaise qui a été sacré Voix des outre-mer 2021, parmi 17 candidats en lice lors de la finale de la 4ème édition à l’opéra national de Bastille. Plusieurs autres voix ont été distinguées à cette finale, dont celles de la Martiniquaise Nailly Pignet et de la Mahoraise Chaïma Assani qui ont toutes deux reçu le Prix de l’encouragement autodidacte. Par ailleurs, les Prix de l’encouragement jeune talent et de l’encouragement voix des outre-mer ont été décernés respectivement aux Guadeloupéennes Maeva Lesi et Marie-Angélique Marsolle, tandis que le prix jeune talent était attribué au Mahorais Eddy Haribou.

Outre une bourse délivrée par la Fondation Orange et le pôle outre-mer France Télévisions, partenaires de l’opération, les gagnants bénéficient d’une préparation pour leurs entrées dans un conservatoire, pour leurs auditions auprès d’agents et directeurs d’opéras ou pour des concours tels Voix Nouvelles, Prodiges, The Voice ou le Concours lyrique d’Avignon.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2022 et peuvent s’effectuer en ligne sur le site internet www.voixdesoutremer.com

En partenariat avec Outremers360.