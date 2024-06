5G, forfaits illimités… La guerre des offres internet est relancée

Quelques semaines après les premières annonces de Vodafone sur la couverture 5G de Papeete, Viti et son réseau Ora ont répliqué en annonçant que ses antennes 5G couvriront 35% de la population de Tahiti sous un mois, et en proposant une box 4G/4G+/5G à abonnement illimité et au débit atteignant les 100 Go. La 5G débarque aussi, au passage, sur les mobiles compatibles.

« Grosse annonce » et « changement de braquet » pour Viti ce vendredi. Le troisième opérateur télécom du Pays, « petit poucet » de la téléphonie mobile, est bien installé, et même leader, sur le marché de la téléphonie fixe sans fil. Environ 10 000 foyers des îles du Vent sont équipés de ses box Ora 4G. Mais il s’agit de s’ouvrir à un plus gros marché, en concurrençant directement les offres fibres et ADSL illimité de ses concurrents. « Et pour ça, on attendait une seule chose : la 5G », explique Raymond Colombier, le directeur commercial et marketing de la société lancée voilà 13 ans par Mario Nouveau, son président, et dont le fils Tuanaki Nouveau est vice-président.

En développement depuis près de 10 ans, lancée en 2019 Asie ou aux États-Unis, où elle couvre plus de 80% des consommateurs, déjà largement déployée en métropole, la 5G et son « ultra haut débit » est depuis quelques années la norme de référence de la téléphonie mobile mondiale, équipant la plupart des téléphones récents. Au fenua, elle a fait ses premiers pas… ce mois-ci, avec le lancement du service de Vodafone, le 10 juin. Une petite révolution lancée à grand renfort de communication, forcément. Mais les nouvelles antennes du réseau de Pacific Mobile Telecom ne concerne pour le moment que Papeete, que ce soit pour ses abonnés mobile « Prestige » ou ses box fixes Vodasurf qui offrent désormais de l’illimité. Et si le groupe Moux veut étendre la technologie à d’autres communes dans les mois et année à venir, il rappelle que le déploiement de la 5G représente de « gros investissements », mais n’a pour l’instant pas présenté de calendrier clair. Quelques jours plus tard, c’est l’opérateur historique, Vini qui répondait à son premier concurrent, avec ses nouvelles offres Vinibox aux tarifs retaillés et aux volumes de données gonflés. En 4G, certes, mais avec du « presque » illimité (400Go de données avant une réduction de débit), en plus des offres fibres déjà sur le marché. D’autres annonces d’Onati, filiale de l’OPT qui gère le réseau, sont prévues dans les semaines à venir.



« Répondre aux deux Polynésiens sur trois qui veulent absolument de l’illimité »

Viti avait donc attendu pour dégainer, mais avait bien préparé ses cartouches. D’ici la fin juillet, une quinzaine d’antennes 5G, dont certaines sont déjà installées, couvriront 35% des foyers de Tahiti, sur la zone Arue – Punaauia. Des usagers qui pourront avoir accès à des forfaits « entièrement illimités » atteignant 20 Mb/s en téléchargement pour le forfait d’entrée de gamme et 100 Mb/s pour les « utilisateurs sérieux ». Des prestations aux « prix plus bas du marché » assure Viti, qui pour se démarquer de l’autre opérateur privé, précise que sa nouvelle box Ora 5G (qu’il faudra tout de même acheter), est compatible 4G et 4G+, réseau déjà déployé par la concurrence et qui couvrira bientôt, chez Ora, 60% des foyers de Tahiti. De quoi permettre aux clients de cette nouvelle offre, s’ils décident de déplacer leur box à Moorea, à la Presqu’île ou ailleurs pour le weekend, entre 8 et 30 Mb/s de débit descendant. « C’est le prix, la vitesse, la liberté, et c’est sans ligne téléphonique, résume Raymond Colombier. On va s’inviter à la table des grands parce que maintenant on va pouvoir s’adresser à tous les Polynésiens. Et surtout on va pouvoir répondre aux deux Polynésiens sur trois qui veulent absolument de l’illimité. Ceux qui nous disaient ‘j’adore tes offres, mais tant que c’est pas illimité je viens pas’ « .

À entendre le cadre de Viti, l’intérêt de la 5G, dont le débit moyen est de plus de 150 Mb/s en métropole, mais dont le débit théorique dépasse les 2Gb/s (soit près de trois heures de vidéo 4K téléchargé en une minute), « c’est surtout l’utilisation à la maison ». L’opérateur, comme ses concurrents, vise avant tout les ménages qui consomment beaucoup de streaming : « qui, aujourd’hui, n’a pas Netflix, Disney plus ou Canal+ ? », interroge le responsable. En attendant les réponses et nouvelles annonces de la concurrence, cette arrivée de la 5G sonne quoiqu’il arrive le début d’une nouvelle bataille dans les télécoms polynésiens.

Côté mobile, Ora promet aussi la 5G dans les zones couvertes, sans surcoût, et avec des forfaits là aussi retaillés à la hausse, mais toujours pas sur les portables Samsung, incompatible avec son réseau. Viti espère une évolution rapide de ce côté là mais reste en retrait sur ce marché mobile. Le « game changer » est attendu pour le mois de septembre et la portabilité des numéros, promise depuis plus d’une décennie, et dont Viti a obtenu l’entrée en vigueur devant la justice.